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НовостиНедвижимость3 июля 2023 8:58

В Салехарде началось строительство многоэтажки на улице Павлова

В нем будут 35 квартир
Марина Прохорова
Фото: Госжилнадзор ЯНАО

Фото: Госжилнадзор ЯНАО

В Салехарде началось строительство новой многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе регионального Госжилнадзора, дом расположится по улице Павлова и будет включать 35 квартир.

- На первом этаже запланированы коммерческие помещения свободной планировки с отдельным входом. Что касается квартир, они предназначены для продажи на первичном рынке, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы. Позже ее посетят инспекторы Госжилнадзора, они ознакомят застройщика и подрядчика с нормами, которые будут применяться при проверках.

Отметим, что профилактические визиты показали свою эффективность и значительно уменьшили количество нарушений при строительстве.