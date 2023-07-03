В Салехарде началось строительство многоэтажки на улице Павлова

Фото: Госжилнадзор ЯНАО
В Салехарде началось строительство новой многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе регионального Госжилнадзора, дом расположится по улице Павлова и будет включать 35 квартир.
- На первом этаже запланированы коммерческие помещения свободной планировки с отдельным входом. Что касается квартир, они предназначены для продажи на первичном рынке, - прокомментировали в ведомстве.
Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы. Позже ее посетят инспекторы Госжилнадзора, они ознакомят застройщика и подрядчика с нормами, которые будут применяться при проверках.
Отметим, что профилактические визиты показали свою эффективность и значительно уменьшили количество нарушений при строительстве.