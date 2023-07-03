Фото: Андрей Воронов, соцсети

Стало известно, какие объекты появятся в микрорайоне «Уютный» Нового Уренгоя. По словам главы города Андрея Воронова, на площади более 48 гектаров разместятся 23 жилых дома, детский сад, объекты торгового и общественно-делового назначения.

- Этажность домов - переменная и составит от 6 до 12 этажей. Также предусмотрены наземные и подземные парковки на 2 791 машиноместо, - отметил градоначальник.

Реализовать масштабный проект планируют до 2030 года. Строительство первых объектов начнется уже в 2024 году.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Напоминаем, что «Уютный» располагается на территории за микрорайоном «Славянский» - в границах улиц Дружбы народов, Западная магистраль, Мира и проезда имени Игоря Подовжнего.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в северной части Нового Уренгоя построят кольцевую дорогу.