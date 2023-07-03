В Надымском районе горит лес

Фото: МЧС России по ЯНАО

С приходом тепла в ямальских лесах вновь вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, очаг возгорания находится в Надымском районе.

- На данный момент в округе действует один природный пожар площадью 3,5 гектара. Очаг находится в Надымском районе, на текущий момент он локализован, - прокомментировали в ведомстве.

Сообщить о природном пожаре северяне могут по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).