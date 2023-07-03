У жителя Уренгоя нашли самодельный пистолет, патроны и банки с порохом

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

В Пуровском районе осудят 31-летнего жителя Уренгоя, незаконно хранившего оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе районного ОМВД.

Выявить все вышеперечисленное правоохранителям удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, прошедших в апреле.

- По адресу проживания мужчины обнаружены три жестяные банки и пластиковая бутылка с порохом общей массой более 600 граммов, а также предмет, внешне напоминающий короткоствольный пистолет, 14 пистолетных патронов, 28 патронов различного калибра, снаряженных самодельным способом, и оборудование для изготовления патронов, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

Проведенная экспертиза подтвердила пригодность боеприпасов для стрельбы, а пороха - для производства взрыва. Предмет, внешне напоминающий пистолет, оказался огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом из списанного (охолощенного) пистолета.

В итоге на северянина завели сразу три уголовных дела: по ч. 1 ст. 222.1. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»; ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»; ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.