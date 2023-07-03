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В Муравленко осудят отца и сына, избивших и обматеривших полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 25 мая. Тогда инспекторы ДПС, патрулируя улицы, выявили автомобиль, совершивший административное правонарушение. Выяснив, что находившийся за рулем 19-летний юноша был пьян, полицейские доставили его на медицинское освидетельствование.

- Приехавший на выручку сына отец вступил в конфликт с сотрудниками полиции и ударил одного из них по лицу, а затем, когда его попытались успокоить, еще и публично оскорбил правоохранителей. Юноша, видя поддержку отца, также начал конфликтовать с инспекторами ДПС и применил насилие к одному из них, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Оба мужчины обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кроме того, одному из них также вменяется ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).