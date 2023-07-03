Ямальцев предупредили о ветре до 17 м/с

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала предупредил северян о сильно ветре. По данным ведомства, сегодня порывы могут достигать 17 м/с.

«3 июля на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем в Шурышкарском и Приуральском районах порывы 15-17 м/с», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале департамента.

В связи с этим граждан просят быть внимательнее и соблюдать меры безопасности. Во-первых, не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как сверху могут упасть куски крыши. Это же правило относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям.

При необходимости нужно звонить в службы спасения по номерам 101 и 112.