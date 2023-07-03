В одном из микрорайонов Ноябрьска до конца лета отключили горячую воду

В ноябрьском микрорайоне «УЦ» до конца лета отключили горячую воду Фото: Вера Зенина

В ноябрьском микрорайоне «УЦ» началась реконструкция теплосетей. Как сообщили в пресс-службе АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», всего здесь заменят почти 1 200 метров трубопровода. Работы проведут на четырех участках магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения и водоснабжения.

Объем работ большой, поэтому без горячей воды потребителям придется обходиться до 26 августа. Это шесть жилых домов, общежитие, а также учебные заведениях, торговые и социальные объекты.

Также для ремонта на одном из участков потребуется перекрыть улицу Изыскателей. О сроках остановки движения в компании сообщат позднее.

Всего этим летом в рамках инвестиционных программ АО «Энерго-Газ-Ноябрьска» и программы капитального ремонта будут приведены в порядок 24 участка магистральных и внутриквартальных сетей общей протяженностью 8 700 метров.