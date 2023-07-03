Суд Нового Уренгоя отправил мать шестерых детей в колонию за неуплату алиментов

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Жительницу Нового Уренгоя осудили за неуплату алиментов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина несколько месяцев не выполняла обязательства ни перед одним из своих шести детей.

- Установлено, что женщина, являясь матерью шести несовершеннолетних детей, обязана по решению суда ежемесячно выплачивать им алименты до совершеннолетия. Однако с августа по декабрь 2022 года северянка не выплатили ни копейки, общая сумма задолженности составила более 260 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд, с учетом позиции гособвинителя, признал женщину виновной по ч. 1 ст. 157 (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей) и приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.