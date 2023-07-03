В Салехарде мотоциклист выехал на встречку и столкнулся с иномаркой

Фото: ОМВД Салехарда

В Салехард произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Установлено, что 2 июля на дороге стела «Полярный круг» - приют для бездомных животных «Дорога домой» пострадал водитель мотоцикла «Avantis». Около 17.50 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Toyota», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге гонщик получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Фото: ОМВД Салехарда

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 4 ДТП, а с начала года 2 660, в которых 16 человек и 129 получили травмы, в том числе 16 детей.