В Шурышкарском районе более трех тысяч частных оленей прошли процедуру биркования

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе более трех тысяч оленей частного поголовья прошли процедуру биркования. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

Таким образом, при желании оленевода и наличии у животного прививки от сибирской язвы, его мясо может быть принято на забойный комплекс.

- Большую работу с оленеводами-частниками мы начали еще в прошлом году. С началом лета специалисты районного управления по вопросам АПК и управления имущества выехали в первую и четвертую бригады, чтобы оказать содействие в бирковании, вакцинации и просчете оленей, - рассказал управленец.

Также он отметил, что работа по биркованию продолжится и в других бригадах.