Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 2:11

В Уренгое торжественно открыли скейт-площадку, ранее закрытую на реконструкцию

Ребята уже оценили ее качество и функциональность
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В поселке Уренгой прошло торжественное открытие скейт-площадки, ранее закрытой на реконструкцию. Об этом этом сообщили в администрации населенного пункта.

- Глава Олег Якимов выступил с приветственной речью, в которой отметил важность социальной и спортивной инфраструктуры для развития молодежи. Также он наградил лучших самокатчиков, вручив им коллекционные мотоциклы, - прокомментировали в мэрии.

Ребята уже оценили качество и функциональность площадки. По их словам, новое оборудование идеально подойдет для выполнения различных трюков, причем как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов.

Теперь скейтеры свободно тренируются и развивают свои навыки, повышают активность в физической деятельности и стимулируют дружескую атмосферу в поселке.