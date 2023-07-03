В Уренгое торжественно открыли скейт-площадку, ранее закрытую на реконструкцию

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В поселке Уренгой прошло торжественное открытие скейт-площадки, ранее закрытой на реконструкцию. Об этом этом сообщили в администрации населенного пункта.

- Глава Олег Якимов выступил с приветственной речью, в которой отметил важность социальной и спортивной инфраструктуры для развития молодежи. Также он наградил лучших самокатчиков, вручив им коллекционные мотоциклы, - прокомментировали в мэрии.

Ребята уже оценили качество и функциональность площадки. По их словам, новое оборудование идеально подойдет для выполнения различных трюков, причем как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов.

Теперь скейтеры свободно тренируются и развивают свои навыки, повышают активность в физической деятельности и стимулируют дружескую атмосферу в поселке.