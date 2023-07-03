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НовостиПроисшествия3 июля 2023 0:00

Ямал 3 июля 2023 года накроет небывалая жара

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 3 июля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 3 июля

Погода на Ямале на 3 июля

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 3 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, при прояснении до +5. Днем +22…+27 градусов, местами до +32, по северо-востоку до +17.

В Салехарде: облачно и дождь. Температура ночью +13 градусов, днем +22. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО