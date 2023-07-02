В Ноябрьске в 11 автобусах появились памятные уголки о героях СВО

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске в автобусах «Пассажирских перевозок» появились памятные уголки, которые посвящены подвигу героев, погибших во времена Великой Отечественной войны, военных конфликтов и в зоне спецоперации. Как сообщили в городской администрации, это было сделано по инициативе боевых действий.

Чтобы увидеть в городе автобусы с памятными уголками, посмотрите на баннер «Ноябрьск – город героев». Значит, в этом автобусе есть небольшой музей на колесах. Всего таких автобусов – 11.

В уголках размещены таблички с биографией героев, их фотографии и письма. Так что теперь жители Ноябрьска смогут больше узнать о подвиге бойцов и проникнуться историей Родины.