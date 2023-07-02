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НовостиПроисшествия2 июля 2023 6:49

Жительница Муравленко получила 20 тысяч рублей штрафа за незаконное хранение наркотиков

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Жительница Муравленко получила 20 тысяч рублей штрафа за незаконное хранение наркотиков

Жительница Муравленко получила 20 тысяч рублей штрафа за незаконное хранение наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 20 тысяч рублей взыскал Муравленковский городской суд с 35-летней местной жительницы, которая признана виновной в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле 2023 года полицейские искали людей, причастных к незаконному обороту наркотиков. Во время оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее не судимую женщину, у которой нашли сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это синтетический наркотик массой 0,656 грамма. По словам осужденной, опасное вещество она купила для личного потребления.

Ранее «КП-Ямал» сообщала, что в Муравленко задержали группу мужчин, прятавших в машине наркотики.