Жительница Муравленко получила 20 тысяч рублей штрафа за незаконное хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 20 тысяч рублей взыскал Муравленковский городской суд с 35-летней местной жительницы, которая признана виновной в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле 2023 года полицейские искали людей, причастных к незаконному обороту наркотиков. Во время оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее не судимую женщину, у которой нашли сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это синтетический наркотик массой 0,656 грамма. По словам осужденной, опасное вещество она купила для личного потребления.

Ранее «КП-Ямал» сообщала, что в Муравленко задержали группу мужчин, прятавших в машине наркотики.