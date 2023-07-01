Глава Приуральского района встретился с бойцом СВО, вернувшимся домой после ранения

Фото: Иван Сакал, соцсети
Глава Приуральского района Иван Сакал рассказал в своих соцсетях о встрече с бойцом спецоперации, вернувшимся домой после ранения.
«Федор уволен по ранению, сейчас находится на реабилитации. Обсудили состояние здоровья и ближайшие планы на жизнь. Они уже есть. Сначала отдохнуть, а после - продолжить учебу», - рассказал управленец.
Сейчас Федор поддерживает связь с сослуживцами. Иван Сакал договорился с земляком, что они будут регулярно сверяться для оказания своевременной помощи бойцам.
«Нашим военнослужащим помощь важна и необходима», - подчеркнул он.
Напоминаем, что в июне Иван Сакал вместе со своими заместителями перечислил месячную зарплату в пользу участников СВО. Средства уже поступили на счет фонда, который занимается поддержкой военнослужащих.
Приуральцы также могут помочь бойцам и их семьям, перечислив деньги через QR-код, который ведет на счет, открытый общественным движением «Возрождение».