Фото: Андрей Воронов, соцсети

Житель Нового Уренгоя Евгений Виноградский погиб в ходе СВО. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«Нет таких слов, чтобы выразить, как тяжело сейчас родным и близким, эта боль утраты навсегда. Многие в городе знали Евгения, мы скорбим всем Новым Уренгоем и выражаем слова соболезнования его семье. Всегда поддержим вас, окажем всю необходимую помощь, можете на нас рассчитывать», - написал градоначальник в своих соцсетях.

Евгений родился в Новом Уренгое, здесь же закончил школу №12, затем поступил в университет, отслужил в армии и вернулся в родной город. Женил, стал отцом.

В зоне спецоперации Евгений служил в должности командира мотострелкового взвода, звание - лейтенант. Погиб он 14 июня при выполнении боевого задания.

Прощание с героем пройдет 2 июля в ритуальном зале по проспектов Буровиков, д. 4 с 11.00 до 11.50.