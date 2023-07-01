От жителей Харпа ждут идей по обустройству территории старого общежития

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе начался снос старого общежития. Об этом в своих соцсетях рассказала глава города Марина Трескова.

«Приступили к сносу общежития в Харпе. Убрать потенциально опасный объект просили жители поселка. Для выполнения работ предусмотрели средства в бюджете и теперь исполняем данное обещание. Подрядчик должен завершить снос до конца июля», - написала градоначальница.

Теперь жители могут предложить свои варианты обустройства данной территории. Оставить свои предложения можно на официальной странице Марины Тресковой в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Харпе открылось творческое арт-пространство для молодежи.