Фото: администрация Салехарда

На улицах Салехарда появились десять новых остановок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В городе продолжается работа по установке новых павильонов общественного транспорта. Десять холодных остановок уже появились в разных районах города, - прокомментировали в мэрии.

Так, новые остановочные комплексы появились в следующих местах:

- ул. Глазкова, д. 1;

- ОВД;

- мкр. Солнечный;

- у Сбербанка на ул. Губкина;

- Телецентр;

- Гидропорт;

- ул. Подшибякина, д. 25;

- школа №4;

- ул. Обская;

- ул. Николаева.

Все остановки оснащены информационными табло с указанием маршрутов и расписанием движения транспорта.

В скором времени в окружную столицу приедут еще 14 остановочных павильонов, из них 5 теплых.