Фото: администрация Салехарда
На улицах Салехарда появились десять новых остановок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- В городе продолжается работа по установке новых павильонов общественного транспорта. Десять холодных остановок уже появились в разных районах города, - прокомментировали в мэрии.
Так, новые остановочные комплексы появились в следующих местах:
- ул. Глазкова, д. 1;
- ОВД;
- мкр. Солнечный;
- у Сбербанка на ул. Губкина;
- Телецентр;
- Гидропорт;
- ул. Подшибякина, д. 25;
- школа №4;
- ул. Обская;
- ул. Николаева.
Все остановки оснащены информационными табло с указанием маршрутов и расписанием движения транспорта.
В скором времени в окружную столицу приедут еще 14 остановочных павильонов, из них 5 теплых.