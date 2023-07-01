Двум сотрудникам авиакомпании «Ямал» присвоили звания «Заслуженный работник транспорта»

Фото: авиакомпания «Ямал»

Двум сотрудникам авиакомпании «Ямал» Николаю Зыкову и Игорю Круглову присвоили звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Николай Зыков трудится в инженерно-авиационной службе вот уже 47 лет. За годы работы в авиакомпании он выполнил более 3 500 форм обслуживания на различных самолетах, устранил более 500 дефектов, из которых 50 - особо сложные. А теперь Николай Николаевич передает свои знания и опыт новому поколению.

Игорь Круглов прошел путь от авиамеханика до заместителя начальника линейной станции ТО ВС инженерно-авиационной службы АТК «Ямал». Под его руководством выполнено более 18 тысяч форм грамотного обслуживания наших самолетов и проводится до сих пор.