На Ямале 1 июля 2023 года потеплеет до +23 градусов

Погода на Ямале на 1 июля Фото: Вера Зенина

В субботу, 1 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, по западу 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем +18…+23 градуса, местами до +13.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +10 градусов, днем +20. Ветер 5-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: