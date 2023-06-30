На речном вокзале Салехарда открылась выставка, посвященная природным богатствам Ямала

Фото: департамент культуры ЯНАО

На речном вокзале Салехарда открылась выставка «Между лесом и тундрой», посвященная природным богатствам Ямала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.

- Проект подготовлен МВК имени И. С. Шемановского. Он посвящен представителям растительного мира лесотундры - переходной зоны между тайгой и тундрой. Окружная столица находится именно в этой области, - прокомментировали в ведомстве.

Выставка призвана познакомить гостей города, прибывающих на речных судах из разных уголков Ямала и соседних регионов, с богатствами природы Салехарда. А жители города, посмотрев экспозицию, смогут узнав о наиболее ярких представителях флоры окрестностей окружной столицы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде открылась выставка работ Пабло Пикассо.

Проект, подготовленный МВК имени И. С. Шемановского, посвящен представителям растительного мира лесотундры – переходной зоны между тайгой и тундрой. Окружная столица находится именно в этой области.