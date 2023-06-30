Ямальский малый бизнес активно пользуется услугами кредитования по льготным программам

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На Ямале активно развивается малый бизнес. Предприниматели интересуются различными программами кредитования, включая льготные. Так, только в Сбере по программе господдержки с начала года было выдано 372 миллиона рублей, всего же сумма одобренных кредитов составила более 4 миллиардов рублей.

При этом Александр Конев, управляющий Ямало-ненецким отделением банка отметил наиболее востребованные на сегодняшний день программы – Минэкономразвития и Минсельхоза, программа по приобретению коммерческой недвижимости в ипотеку для юридических лиц и программа Республики Беларусь.