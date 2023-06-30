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НовостиАвто30 июня 2023 9:19

Движение по трассе Надым - Салехард перекроют четыре раза на целые сутки

Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Движение по трасса Надым - Салехард перекроют четыре раза на целые сутки. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Перекрывать трассу будут четыре раза на целые сутки. О точных датах будем сообщать за неделю до остановки движения», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Перекрытие связано с необходимостью реконструкции объездов газопровода.

В департаменте призвали автомобилистов с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать поездки по трассе.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывал о том, что в регионе приступили к ремонту моста, расположенного на 23 километре дороги от границы округа до Губкинского.