В Салехарде задержали мужчину, совершившего преступление ради алкоголя

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В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении приезжего мужчины, укравшего чужие деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, на преступление злоумышленник пошел ради алкоголя, на покупку которого у него не было финансов.

- В поисках денег на алкоголь он незаконно проник в квартиру местной жительницы, откуда украл наличные и банковскую карту, с которой впоследствии потратил около 2 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается мужчины, он обвиняется по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).