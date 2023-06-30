Житель Лабытнанги слил в интернет интимные фото сожительницы после ссоры

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении уроженца одной из южных республик 1993 года рождения, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В мае 2023 года обвиняемый, поссорившись со своей сожительницей, решил опорочить ее перед родственниками и выложил интимные фотографии девушки в интернет, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом мужчина нарушил права потерпевшей, гарантированные статьями 23 и 24 Конституции Российской Федерации, и теперь обвиняется по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.