Глава Губкинского станет замгубернатора и возглавит департамент природных ресурсов

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин перейдет работать в правительство округа. Об этом 29 июня сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время заседания Совета глав в Салехарде.

Заступит на новую должность Андрей Михайлович с понедельника. Он будет заместителем губернатора и руководителем департамента природных ресурсов и экологии округа.

- Направление важное, я уверен, что это будет хорошее усиление, особенно с учетом опыта Андрея Михайловича в ТЭК, в системе «Роснефти. Ну и, конечно, почти полных пять лет работы главой муниципального образования - это опыт бесценный, - сказал Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что Андрей Гаранин возглавлял администрацию Губкинского с осени 2018 года, и за это время он сделал многое для города.