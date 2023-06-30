Фото: администрация Салехарда

Салехардский консервный комбинат запустил акцию в поддержку бойцов СВО. Для участия нужно купить в фирменном магазине предприятия какую-либо продукцию и оставить ее в специальной корзине.

- Акция бессрочная. Все собранная продукция будет отправлена нашим бойцам, - сказал глава города Алексей Титовский.

В итоге акция возымела грандиозный успех. Только за один лишь час салехардцы приобрели тысячу банок консервов. Учет участников отображается на специальном экране: после покупки высвечивается номер покупателя.

Фото: администрация Салехарда

Первыми покупателями стали заместитель главы Салехарда Олег Куруч и руководитель Салехардского комбината Владимир Попов.

Посылки из Салехарда будут уходить на линию соприкосновения по мере накопления объема, достаточного для среднего грузовика.