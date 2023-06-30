В Лабытнанги капитально отремонтируют 17 многоквартирных домов

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги приступили к капитальному ремонту многоквартирных домов. По словам главы города Марины Тресковой, всего в этом году приведут в порядок 17 многоэтажек.

Работы запланированы на 17 объектов в Лабытнанги и Харпе: 5 домов в капитальном исполнении и 12 в деревянном. Жители сами определили фронт работ: замена внутридомовых инженерных сетей, ремонт кровли, цоколя, есть в планах и фасадные работы.

- Работаем на перспективу, поэтому сформируем проектную документацию на ремонт еще 13 домов, - отметила градоначальница.

Ознакомиться со списком ремонтируемых домов можно ниже:

Фото: Марина Трескова, соцсети