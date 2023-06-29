В Тазовском нашли опасные детские площадки со сломанным и незакрепленным оборудованием

Фото: прокуратура ЯНАО

Тазовская прокуратура обнаружила в райцентре опасные детские площадки. Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, выявить нарушения удалось в ходе запланированного рейда.

- Выявлены факты ненадлежащего крепления детских качелей, футбольных ворот, спортивных тренажеров, отсутствия ударопоглащающего покрытия, а также информационных табличек. Допускалось использование оборудования с механическими повреждениями, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: прокуратура ЯНАО

Также прокуратура обнаружила заброшенные строения, доступ к которым имели абсолютно все, включая детей и подростков.

В связи с этим гособвинитель внес в адрес администрации представление об устранении нарушений закона.

- В настоящее время принимаются меры по ограничению доступа к опасным объектам и приводятся в соответствие с требованиями закона детские игровые и спортивные площадки, - добавили в надзорном органе.