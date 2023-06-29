Госстройнадзор проверил качество работ на улице Ленина в Муравленко

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Инспекторы Госстройнадзора проверили, как идет реконструкция улицы Ленина в Муравленко. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас на объекте закончено устройство подстилающих слоев основания, частично выполнен монтаж железобетонных плит, ведутся подготовка к устройству асфальтобетонного покрытия.

- Все виды работ выполняются в соответствии с проектной документацией. По результатам проведенной проверки нарушений не выявлено. Следующее контрольно-надзорное мероприятие пройдет в августе.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Отметим, что протяженность улицы составляет более четырех километров. Во время реконструкции специалисты полностью заменят дорожное покрытие проезжей части и выполнят комплекс работ по благоустройству прилегающей территории.