Госстройнадзор проверил качество работ на улице Ленина в Муравленко

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Инспекторы Госстройнадзора проверили, как идет реконструкция улицы Ленина в Муравленко. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.
Сейчас на объекте закончено устройство подстилающих слоев основания, частично выполнен монтаж железобетонных плит, ведутся подготовка к устройству асфальтобетонного покрытия.
- Все виды работ выполняются в соответствии с проектной документацией. По результатам проведенной проверки нарушений не выявлено. Следующее контрольно-надзорное мероприятие пройдет в августе.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Отметим, что протяженность улицы составляет более четырех километров. Во время реконструкции специалисты полностью заменят дорожное покрытие проезжей части и выполнят комплекс работ по благоустройству прилегающей территории.