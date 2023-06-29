Житель Кутопьюгана угнал машину односельчанина и утонул вместе с ней в реке

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надымском районе организована доследственная проверка по факту гибели жителя села Кутопьюган 1993 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что утром 27 июня правоохранителям поступило сообщение о том, что в реке находится затопленный автомобиль, а в нем - тело мужчины.

- Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, установила, что в ночь на 27 июня погибший, употребив алкоголь, угнал чужой автомобиль и разъезжал на нем по улицам села, - прокомментировали в ведомстве.

При первичном осмотре внешних следов телесных повреждений полицейские не обнаружили, поэтому точную причину смерти установит судебно-криминалистическая экспертиза. Предварительная же причина - механическая асфиксия от утопления.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.