Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2023 8:16

Житель Кутопьюгана угнал машину односельчанина и утонул вместе с ней в реке

Организована проверка
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надымском районе организована доследственная проверка по факту гибели жителя села Кутопьюган 1993 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что утром 27 июня правоохранителям поступило сообщение о том, что в реке находится затопленный автомобиль, а в нем - тело мужчины.

- Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, установила, что в ночь на 27 июня погибший, употребив алкоголь, угнал чужой автомобиль и разъезжал на нем по улицам села, - прокомментировали в ведомстве.

При первичном осмотре внешних следов телесных повреждений полицейские не обнаружили, поэтому точную причину смерти установит судебно-криминалистическая экспертиза. Предварительная же причина - механическая асфиксия от утопления.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.