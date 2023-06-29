В Новом Уренгое работник стройки упал с высоты 7 этажа и погиб

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На одной из стройплощадок Нового Уренгоя произошла трагедия: там погиб рабочий 2002 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 16 мая молодой человек убирал на площадке строительный мусор, при этом он не использовал средства индивидуальной защиты - страховочные привязи. В какой-то момент парень оступился и упал на землю с высоты 7 этажа. Он скончался на месте происшествия, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают всех обстоятельства происшествия. Также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на стройплощадке.