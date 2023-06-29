Тюменские нефтепроводчики заняли призовые места на летней корпоративной спартакиаде в Казани

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работники АО «Транснефть – Сибирь» заняли призовые места в рамках V летней спартакиады организаций системы «Транснефть», приуроченной к 30-летию с момента образования компании. В спортивных состязаниях, которые проходили в Казани, приняли участие 575 спортсменов из 24 организаций системы компании.

Состязания проводились в восьми видах спорта. Всего был разыгран 21 комплект медалей. Сборную предприятия представил 51 работник – это лучшие спортсмены, определенные по итогам регионального этапа спартакиады, который проходил в мае в Омске.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Так, в личном первенстве по легкой атлетике не было равных Кириллу Лаптеву из Тобольского УМН. Также первое место у сборной предприятия в эстафете по плаванию. В этом же виде спорта 2 место, но уже в личном зачете, заняла Вера Турковец из Урайского УМН.

Кроме того, сборная завоевала «серебро» в парном разряде по настольному теннису и мини-футболе. Третье место – в индивидуальном зачете по теннису среди женщин (Юлия Конышкина, Урайское УМН) и в бильярде (Ярослав Годунин, АУП), а также в волейболе.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

– Я рада, что смогла достойно выступить в финале. Участвовала как в личном зачете, так и в эстафете по плаванию, а это уже ответственность не только за себя, но и за всю команду, поэтому волнение было, но я с ним справилась. Для меня участие в таком мероприятии – огромный стимул развиваться дальше, – заявила техник базы производственного обслуживания Урайского УМН Вера Турковец.

Отметим, что компания на протяжении многих лет поддерживает спортивные инициативы сотрудников, в частности – участие в корпоративных, городских, областных соревнованиях, общественных мероприятиях, связанных с активным образом жизни. Среди мер поддержки сотрудников – компенсация расходов на занятия спортом в спортзалах, аренда бассейнов и тренировочных полей для занятий групповыми видами спорта.