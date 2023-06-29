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НовостиНедвижимость29 июня 2023 4:30

В Салехарде появится еще одна игровая площадка для малышей

Работы по ее обустройству уже начались
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится еще одна крутая детская площадка, которая должна «зайти» малышам. Как рассказали в городской администрации, ее обустроят в створе домов №33 по улице Зои Космодемьянской и №21 по улице Подшибякина.

На площадке установят современные игровой и спортивный комплексы, горки, качели-гнезда, песочницу и лавочки для родителей. Так что, пока дети играют, мамы и папы смогу спокойно отдохнуть.

На данный момент рабочие уже залили фундамент и занимаются подготовкой места под игровые комплексы. В скором времени начнется установка оборудования и укладка покрытия из безопасного материала.

- Скоро придет все оборудование, и в течение месяца подрядчик завершит работы. Не сомневаюсь, и ребятишки, и взрослые будут довольны, - сказал глава города Алексей Титовский.