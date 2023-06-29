На Ямале резко подорожали овощи, сахар и рыба

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На Ямале подскочили цены сразу на несколько видов продуктов. Об этом говорят данные, опубликованные Тюменьстатом.

Так, по сравнению с декабрем 2022 года в стоимости подорожали овощи - 9,2%, сахар - 2,7%, рыба и морепродукты - 1,5%, а также колбаса и мясные продукты - 1,1% и другие.

А вот крупы, подсолнечное и сливочное масло, сыр, молоко и молочная продукция, алкогольные напитки только подешевели.

Среди непродовольственных товаров цены выросли на табачные изделия - 3,2%, медикаменты и бензин - 1,1%.

Подешевели телерадиотовары - 15,6%, обувь - 5,6%), стройматериалы - 3,3%, трикотажные изделия - 2,7%, парфюмерия и косметика - 1,7%, одежда и белье - 1,3%, мебель, моющие и чистящие средства - 1,2% и другое.

Таким образом повышение цен на продовольственные товары составило 0,9%, а непродовольственные - не изменились в цене.