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НовостиОбщество29 июня 2023 2:44

В Тарко-Сале сразу тринадцати молодым семьям выдали жилищные сертификаты

Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин
Марина Прохорова
Фото: Антон Колодин, соцсети

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале сразу тринадцати молодым семьям выдали жилищные сертификаты. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

Среди получателей - семья Фофановых. В райцентре супруги проживают чуть больше двух лет, но уже всей душой полюбили северную землю. Никита трудится в газодобывающей отрасли, а Диана - в детском саду «Золотой ключик». На церемонию вручения они пришли вместе с маленькой дочкой Софией.

- Рассказываем друзьям из других регионов о мерах поддержки для молодых семей, о госпрограммах, о развитии округа и нам поверить не могут, что такое возможно. Мы счастливы здесь жить и работать! Рады, что связали свою судьбу с Ямалом, - делится впечатлениями Никита Фофанов.

Всего в этом году власти района собираются выдать 42 сертификата. Деньги можно потратить на погашение ипотеки или покупку квартиры.

- Это очень значимая поддержка, особенно в начале совместного жизненного пути супругов, - отметил Антон Колодин.