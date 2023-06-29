В Салехарде пройдет «Фестиваль окрошки» с мастер-классами и танцами

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоится «Фестиваль окрошки». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, праздник пройдет 1 июля на пешеходной улице Ленина с 12.00 до 17.00, а проведут его местные предприниматели.

- Новый опыт для нас, за большие ивенты мы еще не брались, обычно каждый в рамках своего бизнеса что-то организовывал. Но, как говорится, лиха беда - начало, - говорит идейный вдохновитель мероприятия Анастасия Кравченко.

На данный момент известно, что окрошку с разными начинками будут продавать «Винил» и «Чердак», а еще они с радостью расскажут всем желающим рецептуру блюд.

Также будут мастер-классы, развлекательная программа для детей, батуты и прыгалки, сладости, песни и танцы.

Как отмечают организаторы, «Фестиваль окрошки» - это не только про еду, это про смешение стилей и жанров.