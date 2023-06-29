На Ямале 29 июня 2023 года будет тепло, но пройдет дождь

Погода на Ямале на 2 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 27 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, при натекании облачности до 12. Днем +12…+17 градусов, местами до +22.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +6 градусов, днем +14. Ветер 6-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: