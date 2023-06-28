В Новом Порту прошел экопикник

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Андрей Сергиенко.

В минувшую субботу, 24 июня, в селе Новый Порт состоялся экологический пикник. Он открыл очередной сезон активностей, направленных на сохранение окружающей среды и повышение экологической культуры населения.

Отметим, что экопикник прошел под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», при поддержке «Газпромнефть-Ямала».

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Андрей Сергиенко.

Официальной частью мероприятия стало обсуждение «зеленой» повестки региона: участники встречи рассказали о своих текущих проектах и наметили новые планы. Впервые для жителей села выступил зоолог, лауреат премии «За верность науке» Илья Гомыранов. Он рассказал об арктической экосистеме и новых открытиях.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Андрей Сергиенко.

На аллее главного сквера Нового Порта участники экопикника посадили деревья. А для детей организаторы подготовили квест и мастер-классы. Во время праздника все желающие могли сдать макулатуру, обменять старую одежду и книги. В итоге удалось собрать почти тонну ненужной бумаги. В конце праздника активные новопортовцы получили полезные экоподарки от нефтяников.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Андрей Сергиенко.

– Одна из приоритетных задач компании – соблюдение требований экологической безопасности и поддержка инициатив по защите окружающей среды. Также «Газпромнефть-Ямал» взаимодействует с властями Ямальского района по социально значимым проектам. Благодаря таким встречам, как сегодня, мы привлекаем все больше участников к обсуждению и реализации задач экоповестки отдаленных северных территорий, – отметила Олеся Григорьева, начальник управления экологической безопасности нефтяного предприятия.