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НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:52

На месторождении в Пуровском районе погиб стропальщик

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На одном из месторождений Пуровского района произошла трагедия: из-за нарушений техники безопасности погиб стропальщик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По данным следствия, 28 мая на кустовой площадке одного из месторождений велась установка бункера для пропанта на грунты разной плотности, что запрещено правилами безопасности. При падении емкость повредила перила, которые зажали между собой стропальщика. Смерть мужчины наступила на месте происшествия из-за полученных телесных повреждений, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение безопасности.