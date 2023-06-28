В Надыме установят ряд арт-объектов, символизирующих единение молодежных сообществ

Скриншот из видео

В Надыме появился новый арт-объект в виде куба. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Руку к его созданию приложил не один горожанин. В День молодежи местный художник-брейкер, основатель группы «4Ё» Евгений Мейлер провел мастер-класс по граффити для всех желающих.

- Арт-объект в виде куба стал первым из тех, которые мы планируем сделать. Он расписан в цветах брендбука Всероссийского Дня молодежи и символизирует движение навстречу всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в Сочи в 2024 году, - сказал управленец.

Также он отметил, что арт-объект - символ причастности надымских ребят к молодежному сообществу, их единения и общего взгляда на жизнь.

Другие запланированные к установке арт-объекты будут в форме разных геометрических фигур. Их роспись пройдет в рамках общегородских и региональных мероприятий, во время работы творческих площадок, в том числе «Надымского Арбата».