Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале до конца года построят три новых загона для оленей. Они появятся в районе рек Хариома, Няр-Нямд и Хе-Яха.

- Обновление и обустройство объектов отраслевой инфраструктуры - одно из важных направлений развития северного оленеводства на Ямале. Государственная поддержка на эти цели предоставляется системно. Ранее были обустроены корали в Надымском и Тазовском районах для изгородного содержания оленей. В 2023 и 2024 годах запланировано обновление шести коралей в Ямальском районе. Есть потребность, которая сейчас рассматривается, и от Приуральского района, - сказал заместитель директора окружного департамента агропромышленного комплекса Александр Земских.

Материалы для монтажа коралей в районе рек Хариома и Няр-Нямд уже доставлены, работы на этих участках завершатся до конца августа. А загон в районе реки Хе-Яха появится чуть позже.

Сегодня в регионе насчитывается более 55 коралей. Это территории, огороженные забором из металлических столбов и сетки. Внутри загоны имеют направляющие крылья, по которым олени попадают в камеры для осмотра и вакцинации.