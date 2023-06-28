В Муравленко водитель иномарки нарушил правила и протаранил «ВАЗ»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 27 июня в Муравленко.

- Установлено, что около 21.05 вечера на регулируемом перекрестке улиц 70 лет Октября - Муравленко столкнулись два автомобиля. Водитель «Тайоты», поворачивая налево, не пропустил машину «ВАЗ», ехавшую во встречном направлении. В результате этого произошло столкновение транспортных средств, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге травмы получил водитель «ВАЗа», его госпитализировали в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП, а с начала года 2 620, в которых 16 человек погибли 128 получили травмы, в том числе 16 детей.