В Новом Уренгое завершается ремонт бассейна «Юность», затянувшийся из-за недобросовестных подрядчиков

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое заканчивается ремонт бассейна «Юность», затянувшийся из-за недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Самые сложные работы уже позади: обновлены инженерные и электрические сети, фасад, заново построены малая и большая чаши бассейнов, установлено оборудование для маломобильных лиц и надстроен третий этаж, так называемая галерея для зрителей.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В июле строители завершат благоустройство прилегающей территории - заасфальтируют и озеленят.

На данный момент ожидается поставка новой мебели.

- Как и договаривались, осенью проведем здесь первые соревнования. Будем поддерживать наших спортсменов с трибун для зрителей, - сказал градоначальник.