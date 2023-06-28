В Новом Уренгое завершается ремонт бассейна «Юность», затянувшийся из-за недобросовестных подрядчиков

Фото: Андрей Воронов, соцсети
В Новом Уренгое заканчивается ремонт бассейна «Юность», затянувшийся из-за недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.
Самые сложные работы уже позади: обновлены инженерные и электрические сети, фасад, заново построены малая и большая чаши бассейнов, установлено оборудование для маломобильных лиц и надстроен третий этаж, так называемая галерея для зрителей.
Фото: Андрей Воронов, соцсети
В июле строители завершат благоустройство прилегающей территории - заасфальтируют и озеленят.
На данный момент ожидается поставка новой мебели.
- Как и договаривались, осенью проведем здесь первые соревнования. Будем поддерживать наших спортсменов с трибун для зрителей, - сказал градоначальник.