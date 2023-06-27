Ноябрьские коммунальщики прояснили ситуацию с отключением горячей воды в домах по улице Ленина и проводимыми работами

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Специалисты АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в домах №54, №54а и №54б по улице Ленина.

Как утверждают люди, в начале июня в их домах отключили горячую воду для планово-профилактических ремонтных работ. Далее коммунальщики выкопали яму возле одной из многоэтажек, и после этого все встало.

- В квартирах холодно, на улице также не жарко, месяц вода в кране холодная, хорошая «забота» о жителях города, - негодуют люди.

Как изначально пояснили в организации, для замены сетей на участке между домами №54б и №58 необходимо перекрыть единственный на данный момент проезд во двор, а это невозможно. Начать работы можно будет только после того, как откроется проезд со стороны домов №52 и №56,сейчас его восстанавливают после проведения ремонта.

Затем в компании дали более развернутый комментарий, пояснив ситуацию. Ее представитель рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал», зачем надо было отключать горячую воду в домах людей и какие велись работы на протяжении месяца.

- В течение месяца работы велись на двух участках: между домами №52 и №56, а также №56 и №58. Для этого требовалось отключение горячей воды. Согласовывать планы ремонта дорог и теплосетей было не нужно, так как дорожные работы в данном районе не проводятся. К третьему участку между домами №54б и №58, о котором идет речь в посте, подрядчики приступят после того, как откроют проезд между домами №52 и №56, где сейчас идет ремонт на сетях, - прокомментировали в АО «Энерго-Газ-Ноябрьск».