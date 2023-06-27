На производственных объектах «Транснефть – Сибири» выполнены плановые ремонты

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

На производственных объектах (нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов) «Транснефть – Сибири» выполнены плановые ремонты. Цель – обеспечение высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС-4 «Урьевская» проведены работы по подключению двух магистральных насосных агрегатов с номинальной подачей 10 тыс. куб. м в час к новому коллектору (технологический трубопровод НПС, к нему подключаются магистральные насосные агрегаты для дальнейшей транспортировки нефти). Он был заменен в рамках проводимой реконструкции подпорной насосной. Также от системы МН были отключены два магистральных насосных агрегата для последующего подключения к этому же коллектору.

Во время плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Александровское – Анжеро-Судженск специалисты организации подключили участок трубопровода протяженностью 261 м после замены в месте пересечения с малым водотоком. Работы по реконструкции нефтепровода проводились с декабря 2022 года. В зимний период была выполнена сварка трубопровода в плеть и протаскивание дюкера траншейным способом, после чего были проведены гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность, выполнена его диагностика.

Кроме того, в период плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов проведены ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности.

Всего в ремонтах компания задействовала около 300 человек и свыше 80 единиц спецтехники. Мероприятия реализованы в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работа производственных объектов возобновлена по графику в штатном режиме.