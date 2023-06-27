Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале признаны безопасными три пляжа и две зоны отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, пляжи с возможностью искупаться открыты в Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале, а зоны отдыха функционируют в Салехарде и Ноябрьске.

Для безопасного и приятного отдыха людей территории вблизи водоемов ежегодно облагораживаются, производится чистка дна, установка специальных информационных щитов и смотровых площадок для спасателей.

- Независимо от водоема, каждый гражданин должен знать и соблюдать правила безопасности на воде. Сотрудники МЧС напоминает гражданам, что необходимо быть предельно внимательными. Также нельзя оставлять детей на берегу без присмотра и отпускать их на водоемы одних, - обратились в ведомстве к ямальцам.