Жители Тарко-Сале могут поучаствовать в конкурсе «Цветочная рапсодия» и выиграть денежные призы Фото: Вера Зенина

Жителей Тарко-Сале приглашают принять участие в конкурсе «Цветочная рапсодия» и выиграть денежные призы. Как сообщили в администрации муниципалитета, конкурс проводят каждое лето, но в этом году были введены новшества - номинации.

- В этот раз победителей определят по двум номинациям: «Уютный дворик» и «Лучшая клумба-цветник». Жюри оценит оригинальность и красочность оформления, применение декоративных элементов, креативный подход, а также разнообразие цветов и растений, - прокомментировали в мэрии.

Победителей определят в конце августа. Лучших наградят денежными премиями от 5 до 25 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения. Уточнить все подробности можно по телефону: +7 (34997) 2-27-81.