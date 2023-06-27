В Ямальском районе бурильщик получил открытый перелом из-за отлетевшей гайки

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На одном из месторождений Ямальского районе произошел нечастный случай с бурильщиком. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Установлено, что 10 мая работник коммерческой организации проводил с помощью кувалды работы по отбиванию прувера на факельной линии. В какой-то момент прижимная гайка шайбы прувера слетела с резьбы и ударила рабочего по ноге, вызвав открытый перелом. Далее пострадавший получил удар потоком газожидкостной смеси, от которого его отбросило в сторону. В итоге мужчине причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Также они дадут юридическую оценку действиям должностных лиц организации, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.