Фото: Сергей Ямкин, телеграм-канал

Школа искусств Лабытнанги сможет вместить после ремонта на 30% больше учеников или 900 ребят. Об этом сообщил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин, лично побывавший на объекте.

- В том, что Детская школа искусств, переживающая второе рождение, украсит архитектурный облик города, нисколько не сомневаюсь, - отметил он.

Капремонт школы начался в прошлом году. Строители уже обновили кровлю и фасад здания, заменили коммуникации и теперь завершают чистовую отделку. Также были пересмотрены пространственные решения: появились новые зоны для отдыха и арт-пространства, отдельный кабинет для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, школа получила новое интерактивное оборудование и многофункциональную мебель. Это также увеличит привлекательность учреждения.

Напоминаем, что открыть Детскую школы искусств в Лабытнанги планируют к началу учебного года.